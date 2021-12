Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : sanctionné après une suspension des implantations information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 10:36









(CercleFinance.com) - Carmat dévisse de 13% après l'annonce par la société de technologies médicales, en toute fin de semaine dernière, de sa décision de suspendre volontairement, à titre temporaire et préventif, les implantations de son coeur artificiel Aeson. Elle explique cette décision par 'la survenance d'un problème qualité ayant affecté certaines de ses prothèses'. Suite à une investigation, Carmat communiquera, dès qu'elle sera en mesure de le faire, sur la reprise de ses implantations. 'Nous attendons d'avoir un peu plus de visibilité sur la résolution de ce problème qualité pour ajuster potentiellement nos attentes', réagit Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 42 euros sur le titre.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -15.29%