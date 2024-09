Carmat, Samse, Viel et Compagnie... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Arkema

Le chimiste Arkema annonce avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire senior de 500 millions d'euros à échéance 10 ans portant un coupon annuel de 3,50%. Cette émission, qui s'inscrit dans le cadre de sa politique de financement, permet au groupe de poursuivre le refinancement de ses échéances obligataires les plus proches et d'étendre la maturité moyenne de sa dette. Arkema est noté BBB+ par Standard & Poor's (perspective positive) et Baa1 (perspective stable) par Moody's .

Carmat

Carmat, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, a publié ses résultats du premier semestre clos au 30 juin 2024 d'où ressort une perte nette de 26,2 millions d'euros contre une perte de 26,7 millions un an plus tôt. La perte d'exploitation ressort à 25,4 millions d'euros, en légère amélioration par rapport à celle du premier semestre de 2023. Le chiffre d'affaires s'établit à 3,3 millions d'euros contre 600000 euros précédemment. La trésorerie de la société s'établit à 11,4 millions d'euros, contre 8 millions au 31 décembre 2023.

Danone

Danone annonce avoir réalisé le placement d'une émission obligataire d'un montant de 700 millions d'euros, avec une maturité de 7 ans et assortie d'un coupon de 3,20%. S'inscrivant dans le cadre de la gestion active de sa liquidité, cette émission permet au groupe d'accroître sa flexibilité financière tout en allongeant la maturité de sa dette. Le règlement-livraison est prévu le 12 septembre 2024 et les obligations seront cotées sur Euronext Paris. "L'émission a été largement souscrite par une base diversifiée d'investisseurs", précise un communiqué.

Emova Group

Emova Group publie un volume d'affaires sous enseigne en légère baisse de 1,4% à 100,4 millions d'euros. L'ex-Monceau Fleurs, qui revendique la place de 1er réseau en France de vente de plantes et fleurs au détail souligne que, sur la même période, la dynamique de l'activité en France inscrit une progression de 1,5 % par rapport à l'année précédente, soutenue en particulier par la hausse de 5 % du volume d'affaires des franchisés sur N-1, et l'accélération sur le troisième trimestre de l'activité française qui progresse de 4 %.

Samse

Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a publié, au titre de son premier semestre, un résultat net de 8,9 millions d'euros, en décroissance de 79,3%. Son résultat opérationnel courant s'élève à 15,9 millions d'euros au 30 juin 2024, en chute de 71,9% pour un chiffre d'affaires de 960,6 millions d'euros, en baisse de 5,2%.

Stef

Stef a fait état de résultats en baisse pour le premier semestre 2024. Le spécialiste des services de transport et de logistique dédiés aux produits alimentaires sous température contrôlé invoque une consommation alimentaire toujours atone en Europe et souligne la forte volatilité des activités d'un mois sur l'autre. Le résultat net part du groupe a chuté de 28,3% sur un an à 68 millions d'euros, malgré un chiffre d'affaires en progression de 6,7% à 2,32 milliards d'euros. Le free cash flow est négatif de 94,5 millions d'euros.

Renault

Renault Group, avec 5,07 % du capital détenu par ses salariés au 31 décembre 2023, poursuit son engagement en lançant une nouvelle opération pour la troisième année consécutive. Le groupe confirme ainsi son ambition d'atteindre 10 % du capital détenu par les salariés d'ici 2030. L'offre comprend l'attribution gratuite de 7 actions pour les salariés éligibles du Groupe dans 30 pays et la possibilité, dans 24 pays, d'acquérir des actions avec une décote de 30 %, à laquelle s'ajoute un abondement supplémentaire.

Rubis

Rubis a fait état, au premier semestre, d'un résultat net part du groupe de 130 millions d'euros,en repli de 24% par rapport à la même période l'an passé. Le résultat brut d'exploitation (RBE) du distributeur d'énergie est ressorti à 358 millions d'euros, en décroissance de 12%. Le chiffre d'affaires s'affiche stable à 3,33 milliards d'euros. "Les objectifs communiqués au marché pour 2024 sont réitérés avec un RBE Groupe qui devrait s'établir entre 725 et 775 millions d'euros", précise Rubis dans un communiqué.

Viel et Compagnie

Viel et Compagnie a publié un résultat net part du groupe de 65,4 millions d'euros, en hausse de 31,4% au titre de son premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation (y compris sociétés associées), qui s'affiche à108,2 millions d'euros, s'inscrit en croissance de 15%. Le chiffre d'affaires de la société d'investissement ressort à 597,2 millions d'euros, en progression de 9,7%. Compagnie Financière Tradition poursuit sa croissance depuis le début de l'année dans la continuité de l'exercice précédent.