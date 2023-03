Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: retour d'expérience publié pour le patient américain information fournie par Cercle Finance • 06/03/2023 à 10:57









(CercleFinance.com) - Carmat progresse de 2% en Bourse de Paris ce lundi après la publication dans une revue médicale d'un retour d'expérience concernant son premier patient américain.



L'article, publié dans 'Annals of Thoracic Surgery Short Reports', la revue de la Société américaine des chirurgiens thoraciques, décrit l'implantation de son coeur artificiel Aeson réalisée au cours de l'été 2021 au Duke University Hospital.



Les auteurs rapportent que le dispositif a permis de remplacer les ventricules droit et gauche du patient, qui souffrait d'insuffisance biventriculaire avancée.



Cette première expérience américaine a démontré l'efficacité du système, puisqu'après cinq cinq mois de support, le patient a pu bénéficier avec succès d'une transplantation lorsqu'un coeur de donneur est devenu disponible, et s'est complètement rétabli.



Carmat dit continuer de coopérer avec la FDA en vue de reprendre son étude de faisabilité dans le pays, une étape clé en vue de l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché du système.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +3.21%