Carmat : reprise effective des implantations de son cœur artificiel Aeson

(AOF) - Carmat, société medtech, gagne 0,54% à 13,11 euros à la Bourse de Paris. Le groupe a annoncé la reprise effective des implantations de son cœur artificiel Aeson à titre commercial. Le 25 octobre dernier, Carmat a annoncé que l’organisme notifié Dekra avait approuvé l’ensemble des changements effectués sur Aeson, permettant ainsi à la Société de reprendre ses implantations à titre commercial dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant la Marquage CE. Dans ce contexte, une première implantation commerciale d'Aeson a été réalisée dans un hôpital allemand la semaine dernière.

L'analyste Degroof Petercam a maintenu sa recommandation à l'Achat sur Carmat avec un objectif de cours de 25,40 euros.

Carmat rappelle que la reprise des implantations va continuer à se faire de manière graduelle, en fonction de la reconstitution de son stock de prothèses implantables.

Conformément aux principes qu'elle a appliqués de manière constante, la société ne prévoit pas de communiquer individuellement sur l'état de santé des patients implantés, ni sur la réalisation de chaque implantation.

Carmat continuera de communiquer sur ses avancées lors du franchissement d'étapes significatives et à l'occasion de la publication de ses résultats financiers.

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, a déclaré à ce sujet : " La reprise des implantations était très attendue par de nombreux médecins, et nous sommes ravis que les patients européens puissent à nouveau bénéficier de notre thérapie. Conformément à notre plan de route, nous poursuivons la reconstitution de notre stock de prothèses en respectant un contrôle qualité très strict, de manière à pouvoir répondre progressivement à la demande des centres, tant sur le plan commercial que dans le cadre de nos essais cliniques. "

