Carmat: reprise des implantations à titre commercial

(CercleFinance.com) - Carmat prend 4% après l'annonce de la reprise effective des implantations de son coeur artificiel Aeson à titre commercial, la première de cette reprise ayant été réalisée dans un hôpital allemand la semaine dernière.



En octobre dernier, l'organisme notifié DEKRA avait approuvé l'ensemble des changements effectués sur Aeson, permettant ainsi la reprise des implantations à titre commercial dans l'Union Européenne et dans les autres pays reconnaissant le marquage CE.



La société française de technologies médicales rappelle que la reprise des implantations va continuer à se faire de manière graduelle, en fonction de la reconstitution de son stock de prothèses implantables.





