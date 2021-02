CARMAT reçoit l'autorisation de la FDA pour les essais de son coeur artificiel

(AOF) - La Food and Drug Administration (FDA), l'autorité sanitaire américaine, a accordé à Carmat l'autorisation d'utiliser la nouvelle version de son cœur artificiel dans son étude faisabilité (EFS) aux Etats-Unis. Cette nouvelle version comporte certaines améliorations de la prothèse et du système portable, issues de l'expérience clinique acquise dans le cadre de l'étude PIVOT. La société estime que cette dernière version devrait améliorer la sécurité et la qualité de vie des patients. Dans ce cadre, la société confirme qu'elle anticipe les premiers recrutements de l'étude au 1er trimestre 2021.