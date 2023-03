Carmat: publication de l'expérience clinique américaine de 2021

(AOF) - Carmat concepteur et développeur du cœur artificiel Aeson, annonce aujourd'hui que la première expérience clinique américaine réalisée en 2021 a été publiée dans la revue « Annals of Thoracic Surgery Short Reports », la revue de la Société Américaine des Chirurgiens Thoraciques. Selon les auteurs, Aeson a permis de remplacer les ventricules droit et gauche d'un patient souffrant d'insuffisance biventriculaire avec des améliorations notables par rapport aux dispositifs d'assistance circulatoire de la génération précédente.

Les auteurs concluent que cette première expérience américaine démontre l'efficacité du cœur artificiel Aeson tout en évitant les complications telles que les accidents vasculaires cérébraux et les hémorragies. Après 5 mois de support sous dispositif Aeson, le patient a pu bénéficier avec succès d'une transplantation lorsqu'un cœur de donneur est devenu disponible, et s'est complètement rétabli.

