Carmat : présente son plan commercial et de développement

(CercleFinance.com) - Carmat présente aujourd'hui le plan commercial et de développement pour son coeur artificiel total. La société avait pris les mesures nécessaires pour être prêt à débuter la commercialisation de son coeur artificiel au 2ème trimestre 2021. Le coeur artificiel sera commercialisé sous la marque Aeson ®. Carmat compte actuellement au moins 2 000 patients sur les listes d'attente pour une transplantation cardiaque dans cinq principaux pays européens.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +6.80%