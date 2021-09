Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : première implantation d'Aeson chez une femme information fournie par Cercle Finance • 21/09/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la première implantation de son coeur artificiel bioprothétique, Aeson, chez une femme, opération réalisée à l'UofL Health - Jewish Hospital par des médecins de l'université de Louisville (Kentucky). La patiente de 57 ans fait partie de la première cohorte de trois patients de l'étude de faisabilité aux États-Unis. Elle souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère et avait subi une chirurgie cardiaque plusieurs années auparavant. 'Cette réussite confirme que les contraintes de taille pour les adultes sont minimes, ce qui nous rend très confiants dans le potentiel d'Aeson à devenir une thérapie de choix pour une large population de patients', commente le directeur général Stéphane Piat.

