Carmat: plusieurs options de financement sont explorées

(CercleFinance.com) - Carmat progresse en Bourse ce jeudi après s'être déclaré confiant quant à sa capacité à étendre son horizon de financement au-delà de juillet 2023, et ce en dépit d'un environnement qualifié de 'difficile'.



Le fabricant de coeurs artificiels a fait savoir ce matin que sa trésorerie s'établissait à 51,4 millions d'euros au 31 décembre 2022, soit une augmentation de 12,2 millions d'euros par rapport à la fin 2021.



Dans son communiqué, le groupe indique explorer 'activement' différentes options afin de sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de juillet 2023, se disant confiant dans sa capacité à trouver les ressources nécessaires à son développement.



Concernant l'exercice 2022, Carmat rappelle avoir atteint son objectif principal, à savoir la reprise des implantations de son artificiel Aeson.



Son chiffre d'affaires annuel a atteint 0,3 million d'euros, un chiffre qui correspond à la vente de deux coeurs artificiels due à la reprise des implantations en novembre dernier.



Sa perte d'exploitation a été contenue à 51,9 millions d'euros en 2022 grâce à une maitrise des dépenses, à comparer avec une perte de 60,4 millions d'euros en 2021.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers, à commencer par l'atteinte d'un chiffre d'affaires de 10 à 13 millions d'euros en 2023.



Vers 9h45, le titre Carmat progressait de 2,2% dans un marché parisien en hausse de 0,4%.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +1.58%