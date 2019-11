CARMAT peut reprendre son étude Pivot République tchèque

La société est en discussions avancées également avec les autorités de santé au Kazakhstan pour reprendre l'étude dans le National Research Center for Cardiac Surgery à Noursoultan (ex-Astana).

(AOF) - Carmat a obtenu l'autorisation de reprise de l'étude pivot en République tchèque. Les implantations seront réalisées à l'Institut de la Médecine Clinique et Expérimentale (IKEM) à Prague, dont les équipes bénéficient d'une importante courbe d'expérience acquise lors des implantations du dispositif Carmat dans le cadre de la première partie de l'étude Pivot. Le screening des patients de la seconde cohorte, qui recevront les nouvelles prothèses produites à Bois-d'Arcy, est en cours.

