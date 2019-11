Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : obtient une autorisation en République tchèque Cercle Finance • 19/11/2019 à 17:55









(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui l'obtention de l'autorisation de reprise de l'étude PIVOT en République tchèque. Les implantations seront réalisées à l'Institut de la Médecine Clinique et Expérimentale (IKEM) à Prague. ' Le screening des patients de la seconde cohorte, qui recevront les nouvelles prothèses produites à Bois-d'Arcy, est en cours ' précise le groupe. La société est en discussions avancées également avec les autorités de santé au Kazakhstan pour reprendre l'étude dans le National Research Center for Cardiac Surgery à Noursoultan (ex-Astana). ' La société vise à intensifier le recrutement de l'étude PIVOT afin de la finaliser dans les meilleurs délais pour obtenir le marquage CE en 2020 '.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +3.44%