Carmat: obtient un financement mixte allant jusqu'à 17,5 ME information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 18:19

(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par le Conseil Européen afin d'intégrer son programme d'accélération (EIC Accelerator) qui distingue les entreprises les plus innovantes en Europe.



A l'issue d'un processus d'évaluation 'très sélectif et rigoureux', le coeur artificiel Aeson® a été reconnu 'comme une innovation médicale de grande qualité visant à apporter une solution pertinente à un problème de santé publique dont les besoins non satisfaits sont importants', rapporte Carmat.



A ce titre, la société s'est vue attribuer une subvention non-dilutive de 2,5 ME, destinée notamment à accompagner l'industrialisation d'Aeson®, et un financement optionnel en fonds propres du fonds du Conseil Européen de l'innovation (EIC Fund), d'un montant de 15 ME, destiné en particulier à soutenir la commercialisation d'Aeson® en Europe.