Carmat: nouveau président du conseil d'administration

(CercleFinance.com) - Carmat annonce la cooptation d'Alexandre Conroy au conseil d'administration et sa nomination en qualité de président du conseil, en remplacement de Jean-Pierre Garnier, démissionnaire pour raisons personnelles, pour la durée restant à courir de son mandat.



Alexandre Conroy a fait l'essentiel de sa carrière chez Becton Dickinson & Co, groupe spécialisé dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les sciences de la vie, au sein duquel il a travaillé pendant 31 années.



De 2019 à 2022, il a dirigé ses opérations industrielles mondiales dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de ses impacts sur les chaînes d'approvisionnement. Il a aussi été membre du comité exécutif et 'corporate officer'.





