Carmat : nomination d'un directeur des affaires chirurgicales Cercle Finance • 01/02/2021 à 09:27









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la nomination du Professeur Christian Latrémouille, seul chirurgien cardiaque au monde ayant participé à la totalité du processus d'évaluation clinique de son coeur artificiel, au poste de directeur des affaires chirurgicales. Docteur en Médecine, il est Professeur des Universités à l'Université de Paris. Avant de rejoindre Carmat, Christian Latrémouille était, depuis 2017, le chef du service de chirurgie cardiaque de l'Hôpital européen Georges Pompidou à Paris.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +10.49%