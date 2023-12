Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: mise en service d'un nouveau bâtiment de production information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:27









(CercleFinance.com) - Carmat bondit en Bourse ce mardi après avoir annoncé la mise en service de son nouvelle unité de production située à Bois-d'Arcy (Yvelines).



La mise en service de ce bâtiment de 1.500 m2 doit permettre à la société d'atteindre une capacité de production de 500 coeurs artificiels par an à compter de 2024, conformément à ses objectifs.



L'ensemble des installations du bâtiment baptisé 'BDA2' - qui vient s'ajouter au site historique 'BDA1' - ont été revues par l'organisme de certification Dekra, qui a délivré son approbation pour y produire le coeur total Aeson.



Dans son communiqué, Carmat dit avoir l'intention de faire évoluer son dispositif industriel au cours des prochaines années afin d'atteindre une capacité de production annuelle de 1.000 coeurs Aeson à horizon 2027.



Suite à ces perspectives optimistes, l'action Carmat grimpait de plus de 31% mardi matin à la Bourse de Paris.





