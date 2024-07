Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: ligne de financement en fonds propres mise en place information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance, sous la forme d'un PACEO, portant sur un nombre maximal de 3,5 millions d'actions (soit 9,96% de son capital actuel) sur une durée de 24 mois.



Stéphane Piat, le directeur général de la société conceptrice du coeur artificiel Aeson, explique que cette ligne de financement lui permet d'étendre immédiatement sa visibilité financière à fin septembre 2024.



Elle permet aussi à Carmat de bénéficier d'un volant global de financement potentiel de l'ordre de huit millions d'euros (sur la base du cours de bourse actuel) sur les 24 prochains mois, ce qui lui apportera 'des marges de manoeuvre appréciables'.





