Carmat: le titre plonge après un contretemps de calendrier

'(Ce) délai relativement long (11 mois) s'explique par le temps nécessaire pour intégrer les actions correctives et produire de nouvelles prothèses', expliquent ce matin les analystes d'Invest Securities. (Crédit photo : Carmat) (CercleFinance.com) - Carmat plonge en Bourse ce mardi après avoir annoncé qu'il n'anticipait pas de reprise des implantations de son coeur artificiel avant le mois d'octobre. Suite à des incidents ayant affecté certaines de ses prothèses, le concepteur de coeurs artificiels avait décidé en décembre dernier de suspendre volontairement toutes les implantations de son produit. '(Ce) délai relativement long (11 mois) s'explique par le temps nécessaire pour intégrer les actions correctives et produire de nouvelles prothèses', expliquent ce matin les analystes d'Invest Securities. D'après Carmat, des investigations ont en effet permis de conclure que des défauts de qualité sur deux composants distincts de la prothèse étaient à l'origine de ces problèmes. Dans son communiqué, Carmat indique qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour financer ses activités jusqu'au mois de juillet 2022. 'Une nouvelle opération de financement, potentiellement dilutive, devrait par conséquent être réalisée', prédisent les analystes d'Invest Securities. Une perspective qui pesait logiquement sur le cours de Bourse de la 'medtech' mardi matin, avec des pertes qui dépassaient 22% en milieu de matinée. Le titre a perdu jusqu'à 28% en tout début de séance.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -21.51%