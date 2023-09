Carmat: le premier semestre déçoit, la visibilité est faible information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 10:28

(CercleFinance.com) - L'action Carmat décroche lourdement ce mardi à la Bourse de Paris, le fabricant de coeurs artificiels ayant fait état d'une publication semestrielle jugée décevante et d'une visibilité financière très limitée.



Après avoir perdu plus de 50% en début de matinée, le titre dévisse de 29% vers 10h15 dans des volumes représentant déjà plus de cinq fois leur moyenne quotidienne des dernières séances. Au même instant, l'indice CAC Mid & Small cède 0,9%.



Carmat a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de seulement 0,6 million d'euros au 1er semestre 2023, défavorablement impacté par des perturbations d'approvisionnement.



Ce chiffre correspond à la vente de trois coeurs Aeson, dont deux dans le cadre commercial et un dans le cadre de l'étude clinique menée en France.



En dépit de la demande émanant des centres hospitaliers, la 'medtech' explique que les implantations ont été limitées par le faible nombre de prothèses disponibles sur la période.



Dans son communiqué, Carmat dit avoir rencontré des problèmes d'approvisionnement auprès de ses fournisseurs ayant retardé la montée en cadence de la production telle qu'initialement prévue par la société.



L'entreprise souligne toutefois que les travaux d'extension de son site de production de Bois-d'Arcy avancent bien, ce qui devrait lui permettre d'atteindre en fin d'année une capacité nominale de production de 500 coeurs par an.



Dans une note de réaction, les analystes d'Invest Securities évoquent un premier semestre 'au ralenti' et une visibilité financière 'très faible' offrant un horizon financier jusqu'à la fin octobre 2023.



Si Carmat assure travailler activement sur différentes options visant à sécuriser les ressources financières nécessaires à la poursuite

de son développement au-delà de cette échéance, l'avenir s'avère loin d'être radieux d'un point de vue opérationnel.



Pour son second semestre, Carmat indique prévoir des ventes comprises entre quatre et six millions d'euros, ce qui signifie que l'objectif de ventes annuelles comprises entre 10 à 13 millions d'euros communiqué en début d'année ne sera pas atteint.