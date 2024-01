Carmat lance une augmentation de capital de 15 millions d'euros

(AOF) - Carmat lance une augmentation de capital d’un montant initial de 15 millions d'euros dans le cadre de son financement à court terme. Le concepteur du cœur artificiel en attend l’extension de son horizon financier jusqu’à début mai 2024, en cas de réalisation de l’augmentation de capital initiale "hors clause d’extension et option de surallocation". Après l’offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois sera de 37 à 55 millions d'euros

Cette opération sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription. Le montant initial pourra être porté jusqu'à 17,25 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 19,8 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Le prix de souscription est de 3,99 euros par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription. La souscription est ouverte du 18 au 25 janvier 2024 inclus.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.