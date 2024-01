Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: lance une augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 18:24









(CercleFinance.com) - Carmat annonce le lancement d'une augmentation de capital pour un montant initial de 15 ME dans le cadre de son financement à court terme.



Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription.



Le montant initial de l'augmentation de capital pourra être porté jusqu'à 17,25 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 19,8 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Le prix de souscription est fixé à 3,99 E par action, soit une décote de 30% par rapport à la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix de souscription.



Les engagements de souscription et engagements à titre de garantie sont à hauteur de 9,17 ME représentant 61,13% du montant initial de l'opération (dont 3,25 ME par les actionnaires historiques Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest).





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -4.17%