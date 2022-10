Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: la reprise des implantations commerciales approuvée information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 11:15









(CercleFinance.com) - Carmat s'adjuge plus de 6% mardi à la Bourse de Paris après avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la reprise des implantations de son coeur artificiel dans un cadre commercial.



Après l'examen de son dossier, l'organisme certificateur, Dekra, a approuvé tous les changements effectués par l'entreprise en réponse aux problèmes de qualité qui l'avaient conduite, fin 2021, à suspendre volontairement à titre temporaire ses implantations.



Cette approbation doit permettre à Carmat de reprendre les implantations de son système de coeur artificiel, baptisé Aeson, à titre commercial, dans l'Union Européenne ainsi que dans les autres pays reconnaissant la marquage CE.



Dans son communiqué, le groupe indique qu'il entend reprendre prochainement, de manière graduelle, ses ventes en Europe, en phase avec la reconstitution de ses stocks de prothèses.



La société a prévu d'informer le marché lorsqu'elle sera en mesure de reprendre ses essais cliniques en France, en Europe et aux Etats-Unis.





