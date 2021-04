Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : la deuxième tranche d'un financement va être exercée Cercle Finance • 12/04/2021 à 12:03









(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé vendredi qu'il allait étendre sa visibilité financière au-delà de mi-2022 avec l'émission d'une deuxième tranche de bons de souscription d'actions (BSA) destinée à la société de courtage et de conseil financier Kepler Cheuvreux. Le concepteur du coeur artificiel le plus avancé au monde explique que Kepler Cheuvreux a prévu d'exercer tout ou partie de 650.000 BSA prévus dans la cadre d'une ligne de financement en fonds propres conclue il y a trois ans. En 2018, Carmat avait mis en place avec Kepler Cheuvreux un contrat de financement en fonds propres ('equity line') d'un montant maximal de 25 millions d'euros sur une durée de trois ans. La première tranche de 400.000 BSA, émise en septembre 2018, avait permis à Carmat de lever quelque 9,1 millions d'euros. Cette deuxième tranche pourrait, elle, atteindre un montant potentiel de 15,9 millions d'euros, avec un effet dilutif susceptible néanmoins de dépasser les 4%. Conséquence de cette dilution potentielle, l'action Carmat accusait un repli de l'ordre de 3,5% lundi à la Bourse de Paris, faisant encore ressortir une capitalisation de quelque 380 millions d'euros.

