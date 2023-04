Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: l'horizon de financement finalement étendu information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 11:07









(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé hier soir avoir étendu son horizon de financement jusqu'à la mi-octobre 2023 grâce à un financement non dilutif de 13,2 millions d'euros obtenu auprès de l'Etat français.



Cette ligne de fonds, conclue dans le cadre du plan d'investissement 'France 2030', vise à accompagner la société dans l'augmentation de ses capacités de production de coeurs artificiels Aeson, avec l'objectif de les porter à 1000 unités par an à un horizon de cinq ans.



Le financement consiste en une subvention de 7,9 millions d'euros et une avance remboursable de 5,3 millions d'euros, avec une première tranche de 3,3 millions qui devrait être reçue au plus tard au troisième trimestre 2023.



Sous réserve du succès du projet, le remboursement de l'avance remboursable se fera sur une période de cinq ans, débutant le 30 septembre 2029.



Sur la base des ressources financières certaines dont elle dispose, dont la première tranche de 3,3 millions d'euros, Carmat estime être en mesure de financer ses activités jusque mi-octobre 2023, sans recours à de nouveaux financements.



L'entreprise dit par ailleurs continuer à travailler sur des options additionnelles de financement afin d'étendre sa visibilité financière au-delà de cet horizon.



Dans une note de réaction, les analystes de Degroof Petercam évoquent une 'bouffée d'air frais' pour la société, ce qui les conduit à renouveler leur recommandation d'achat sur le titre, avec un objectif de cours ajusté à 21 euros.



L'annonce met fin à plusieurs semaines d'incertitude puisque le groupe avait indiqué en février explorer plusieurs options de financement sont explorées tout en mettant en avant un environnement 'difficile'.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Carmat reculait de 0,3% mardi en fin de matinée.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +0.46%