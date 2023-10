Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: l'étude prospective française monte en puissance information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 12:01









(CercleFinance.com) - Carmat a fait état lundi d'une montée en puissance de son étude prospective française, qui doit lui permettre de recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel.



A ce jour, ce sont sept implantations d'Aeson qui ont été réalisées depuis l'initiation de l'étude dans plusieurs centres français participants, indique la 'medtech' dans un communiqué.



La société souligne que le rythme de recrutement de l'étude s'est récemment accéléré, avec quatre implantations réalisées au cours des quatre dernières semaines.



L'étude, baptisée 'Eficas', doit inclure un total de 52 patients éligibles à une transplantation au sein d'un réseau de six centres cardiologiques français, dont la Salpêtrière de Paris, l'hôpital Louis Pradel à Lyon ou le CHRU de Lille.



Cette campagne vise à recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel, ainsi que des données médico-économiques pour soutenir la proposition de valeur de la prothèse, tout particulièrement dans l'optique d'un remboursement du dispositif en France.



L'objectif principal de l'étude est la survie à 180 jours après l'implantation du dispositif sans accident vasculaire cérébral invalidant, ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.



D'après Carmat, le rythme des implantations permet d'anticiper la finalisation de l'étude en 2025, conformément à l'objectif initialement retenu.



A la Bourse de Paris, l'action Carmat progressait de 1,1% lundi suite à ces annonces.





