CARMAT invitée à présenter à la Jefferies Healthcare Conference à Londres

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui sa participation à la conférence investisseurs dédiée aux sociétés de santé organisée par Jefferies du 20 au 21 novembre 2019 à Londres (Royaume-Uni).Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, participera à des rendez-vous investisseurs et présentera la société à l'occasion d'une séance plénière le mercredi 20 novembre à 18h20 (heure de Paris).La présentation de CARMAT sera disponible en direct sur le lien :http://wsw.com/webcast/jeff123/alcar.pa/Pour recevoir toute l'information financière en temps réel, faites-en la demande par mail à carmat@newcap.eu