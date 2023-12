Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: implantation d'un coeur dans une nouvelle indication information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 18:02









(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui la première implantation du coeur Aeson chez un patient souffrant d'une tumeur sur le massif cardiaque, une première dans ce type d'indication.



L'implantation a été réalisée à l'Hôpital Marie-Lannelongue, au Plessis-Robinson (92).



' Aeson représente un véritable espoir pour les patients atteints de tumeurs cardiaques invasives dont les possibilités de traitement et la survie sont actuellement extrêmement limitées', ont déclaré le Pr. Julien Guihaire et le Pr. Elie Fadel, qui appartiennent à l'équipe qui a réalisé la transplantation.



L'implantation a été réalisée dans le cadre de l'étude EFICAS menée par Carmat et visant notamment à recueillir des données supplémentaires sur l'efficacité et la sécurité de son coeur artificiel Aeson.



Carmat précise que 8 centres cardiologiques français participent désormais à l'étude EFICAS qui va inclure au total 52 patients.



A date, le recrutement de la première cohorte de 10 patients est terminé et l'étude progresse conformément à l'objectif de finalisation en 2025.





