Carmat : implantation d'un 12e patient en Tchéquie

(CercleFinance.com) - Carmat annonce le traitement du 12e patient de l'étude PIVOT en République tchèque. L'implantation a été réalisée par les équipes du professeur Ivan Netuka, directeur du Département de Chirurgie Cardiovasculaire de l'IKEM à Prague. 'Nous constatons un flux de patients éligibles plus soutenu, ce qui devrait permettre aux équipes médicales un recrutement plus rapide par rapport à la première cohorte, en ligne avec l'objectif d'obtention du marquage CE en 2020', commente le directeur général Stéphane Piat.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -0.20%