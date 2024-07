Carmat, Imerys, Virbac : les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Barbara Bui

Barbara Bui, confrontée à des difficultés de trésorerie, a choisi de se placer sous la protection du Tribunal de Commerce de Paris. La maison de luxe précise qu'il s'agit d'obtenir "le temps et les ressources nécessaires pour restructurer sa dette et poursuivre son activité". A sa demande, le tribunal décidé, par jugement en date du 4 juillet 2024, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Barbara Bui a demandé à Euronext la reprise de la cotation de ses actions à compter du lundi 8 juillet 2024.

Carmat

Carmat annonce la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance, sous la forme d'un Paceo (Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'options, portant sur un nombre maximal de 3,5 millions d'actions (soit 9,96% du capital) sur une durée de 24 mois. La medtech perçoit immédiatement 2,2 millions d'euros, lui permettant d'étendre sa visibilité financière jusqu'à fin septembre 2024. Le directeur général Stéphane Piat en attend "un volant global de financement potentiel de l'ordre de 8 millions d'euros" sur la base du cours de Bourse actuel.

Cogra

Le spécialiste de l'énergie bois annoncera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Drone Volt

Drone Volt a annoncé une commande record ferme de plus de 40 Hercules 20. " Elle provient d'un nouveau client européen qui choisit le Hercules 20 pour sa capacité d'emport, son temps de vol et sa fiabilité, et qui compte l'utiliser essentiellement pour des missions d'inspection ", précise le spécialiste des drones. La société précise que ces drones seront livrés au cours du second semestre 2024, " ce qui contribuera sensiblement à l'amélioration de la marge brute, objectif prioritaire de la société pour l'exercice en cours ".

Eurofins

Eurofins Scientific s'est retrouvé une fois de plus en tête du CAC 40 vendredi après une nouvelle réponse aux accusations du vendeur à découvert Muddy Waters. Le groupe annonce notamment avoir mandaté Ernst & Young Paris pour réaliser un audit indépendant des accords de cash pooling et de sa situation de trésorerie au 31 décembre 2023. La société rendra compte des conclusions dès qu'elles seront disponibles.

Imerys

Imerys a finalisé la cession de ses actifs dédiés au marché du papier à une filiale du groupe Flacks, une société d'investissement américaine, pour une valeur nette des capitaux propres proche de 150 millions d'euros. Le paiement du prix d'achat est échelonné dans le temps, en fonction des performances futures des actifs cédés. Ces activités emploient environ 900 employés et ont généré environ 370 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Lexibook

Le fabricant de produits électroniques de loisirs publiera ses résultats annuels.

TFF

Le fabricant de tonneaux pour le vin communiquera ses résultats annuels.

Veolia

Conformément aux engagements pris auprès des autorités marocaines de la concurrence, Veolia a conclu un accord avec les autorités marocaines pour la cession à la Société Régionale Multiservices Casablanca-Settat de l'intégralité de sa participation dans Lydec, acquise lors de la prise de contrôle de Suez en 2022. Lydec assure la gestion déléguée de service public pour la distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et d'éclairage public pour la ville de Casablanca et sa région.

Virbac

Virbac a rehaussé ses objectifs annuels après avoir connu un premier semestre meilleur que prévu. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants du spécialiste de la santé animale est désormais attendue entre 12,5% et 14,5%, soit une croissance de 7% à 9% à taux de change et périmètre constants. Cette dernière était auparavant anticipée entre 4% et 6%. Le ratio de “résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d'acquisitions” sur “chiffre d'affaires” " devrait se consolider autour de 16% à taux de change et périmètre constants.