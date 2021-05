Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : gouvernance réorganisée, nouveaux administrateurs Cercle Finance • 07/05/2021 à 11:18









(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé vendredi la nomination de trois nouveaux administrateurs afin d'accompagner la phase stratégique d'industrialisation et de commercialisation désormais lancée par l'entreprise. Le spécialiste des coeurs artificiels prévoit de proposer la nomination de Florent Battistella, David Coti et John Hernandez en tant qu'administrateurs à l'occasion de son assemblée générale, qui se tiendra la semaine prochaine. Florent Battistella, un ingénieur de 60 ans passé chez IBM et Valeo, est le fondateur de la holding Nisima, qui détient des participations dans différentes entreprises navales et aéronautiques. David Coti, un diplômé de l'Essec âgé de 38 ans, est, lui, un investisseur spécialisé dans les sciences de la vie, les biotechnologies et les 'cleantechs', gère depuis 2015 différents family- offices. John Hernandez, âgé de 54 ans, est actuellement le directeur clinique et chef de la recherche clinique et des affaires médico-économiques chez Google. Carmat a également annoncé ce vendredi la démission du conseil de Philippe Pouletty, le directeur général de Truffle Capital co-fondateur de Carmat aux côtés d'Airbus et du Pr Alain Carpentier.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +3.28%