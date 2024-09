Carmat, Eutelsat, FDJ...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Advicenne

La biotech spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares communiquera ses résultats du premier semestre.

Aubay

L'entreprise de services numériques présentera ses résultats du premier semestre.

Carmat

Carmat annonce une augmentation de capital d'un montant initialement prévu de 10,3 millions d'euros. Elle pourra être portée jusqu'à 11,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 13,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de 7 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires.

Drone Volt

Le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées précisera ses résultats du premier semestre.

Egide

Egide, spécialiste mondial des boîtiers hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, annonce une évolution majeure de sa gouvernance. Elle concerne la nomination par le conseil d'administration de David Hien en tant que directeur général du groupe, en remplacement de Philippe Bringuier qui conserve ses fonctions de directeur administratif et financier non-administrateur.

Eutelsat

Eutelsat Group et Mitsubishi Heavy Industries Ltd annoncent avoir signé un accord portant sur plusieurs lancements de satellites. L'accord prévoit la mise à disposition par MHI d'un lanceur H3 pouvant assurer différentes missions de lancement à compter de 2027. Cet accord est le premier du genre entre Eutelsat et MHI, mettant en lumière un partenariat prometteur entre les deux sociétés.

FDJ

La Française des Jeux (FDJ) annonce avancer au 2 octobre la date de clôture de son offre publique d'achat sur Kindred suite à l'obtention définitive de toutes les autorisations réglementaires nécessaires. FDJ a lancé, le 22 janvier dernier, une offre publique d'achat auprès des détenteurs de certificats de dépôt suédois (SDR) dans Kindred Group plc, recommandée par son conseil d'administration, leur proposant d'apporter tous leurs titres dans Kindred à FDJ au prix de 130 SEK par action.

Fermentalg

Au 30 juin 2024, Fermentalg affiche une trésorerie brute de 21,3 millions d'euros, en progression de 10,1 millions d'euros en 6 mois, pour des fonds propres de 39,1 millions d'euros. Après sa levée de fonds du mois de juin, le spécialiste des microalgues estime disposer d'un horizon de liquidité au-delà des 12 prochains mois. La société a généré au premier semestre un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, multiplié par 2,7 sur un an, son meilleur semestre commercial depuis 2018. La perte nette est stable, à 5,6 millions d'euros.

GTT

Ascenz Marorka, société du groupe GTT, annonce avoir été sélectionnée par Gazocean, société française spécialisée dans la gestion technique de navires pour le transport de GNL, pour équiper l'ensemble de sa flotte de méthaniers, soit six navires, avec la solution " Smart Shipping ". Ce contrat comprend l'accès à la solution " Smart Shipping " d'Ascenz Marorka pour la gestion des performances des navires et le suivi des cargaisons de GNL, ainsi que la collecte automatique des données générées par les capteurs embarqués à bord de la flotte.

LNA Santé

Le groupe de maisons de retraite indiquera ses résultats du premier semestre.

Prodways

La société spécialisée dans l'impression 3D industrielle livrera ses résultats du premier semestre.

Sensorion

Sensorion a dévoilé ses résultats semestriels au 30 juin 2024 d'où ressort une perte nette de 13,9 millions d'euros contre une perte de 12,3 millions l'an dernier à la même période. La biotech présente une trésorerie disponible d'environ 87 millions d'euros pour soutenir les opérations prévues jusqu'à la fin de l'année 2025, contre 37 millions au 31 décembre 2023. Les dépenses de recherche et développement ont augmenté de 19%, à 14,7 millions d'euros.

Solutions 30

Le fournisseur de services d'assistance numérique communiquera ses résultats du premier semestre.

TF1

Le groupe TF1 annonce qu'il accueillera en octobre sur sa plateforme TF1+ deux acteurs : Arte et A&E Television Network (AETN), groupe de télévision américain référent dans le domaine du documentaire. "Avec ces deux nouveaux partenariats, TF1+ conforte son positionnement de leader du streaming premium gratuit et proposera désormais plus de 25 000 heures de contenus, à tout moment", précise un communiqué de la filiale de Bouygues.

Touax

Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) rendra compte de ses résultats du premier semestre.

Vinci

Le trafic de Vinci Airports a progressé en août de plus de 6 % par rapport à l'année dernière et de 3 % par rapport à 2019. Sur les 8 premiers mois de 2024, ce trafic progresse de 9,1% sur un an et de 2% par rapport à 2019.