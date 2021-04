CARMAT étend sa visibilité financière au-delà de mi-2022

Les cinq premiers fabricants de vaccins (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Novavax et Johnson & Johnson) devraient fortement bénéficier de cette croissance, même si des incertitudes existent sur les capacités de production. Les fabricants de traitements (Gilead, Eli Lilly et Regeneron notamment) ne devraient pas être en reste.

L'effet dilutif maximum de cette émission est de 4,23%. Les BSA peuvent être exercés jusqu'au 27 septembre 2021. Le prix d'exercice des BSA correspond au plus petit cours de bourse moyen quotidien pondéré par les volumes, sur les deux jours de bourse précédant chaque exercice, assorti d'une décote maximale de 6%.

L'émission de la deuxième tranche de 650 000 BSA permettra à Kepler Cheuvreux, à sa propre initiative et sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, de souscrire au maximum 650 000 actions nouvelles, pour un montant potentiel maximum de 15,9 millions d'euros.

