Carmat: entouré avec des propos d'analyste

(CercleFinance.com) - Carmat s'adjuge plus de 10% sur fond de propos favorables d'EuroLand Corporate, qui initie une couverture sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours de 6,8 euros, mettant en avant la capacité de la société à 'révolutionner le marché de l'insuffisance cardiaque'.



'Compte tenu de l'avancée de la société, du manque d'alternative dans le domaine du coeur artificiel total et des besoins colossaux du secteur, la société nous semble clairement sous-valorisée avec un upside de +215%', estime l'analyste.





Valeurs associées CARMAT 2,42 EUR Euronext Paris +12,04%