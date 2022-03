Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat: entouré après ses perspectives d'activité information fournie par Cercle Finance • 29/03/2022 à 09:42









(CercleFinance.com) - Carmat s'envole de 22% en début de séance après un point sur ses activités et perspectives, à l'occasion duquel le concepteur du coeur artificiel Aeson confirme pouvoir reprendre la production et disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022.



A la suite de la caractérisation des défauts de qualité sur deux composants, la société a défini les actions correctives requises qui sont désormais mises en oeuvre dans les processus de production des fournisseurs concernés.



En parallèle, Carmat poursuit son dialogue avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes. Ces éléments lui permettent de confirmer son objectif de reprise des implantations dans les cadres commercial et clinique en octobre 2022.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +18.54%