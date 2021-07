Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : entouré après l'implantation d'Aeson aux Etats-Unis Cercle Finance • 15/07/2021 à 15:47









(CercleFinance.com) - Carmat bondit de 8% alors que Duke University Hospital doit tenir ce jour à 20h (heure de Paris) une conférence de presse virtuelle suite à la première implantation humaine du coeur Aeson dans le cadre de l'étude de faisabilité (EFS) aux Etats-Unis. Pour rappel, la société de technologies médicales a fait part ce matin de cette première implantation outre-Atlantique. Trois autres centres américains sont entièrement formés et sélectionnent actuellement les patients pour l'étude. En tout, 10 patients éligibles à la transplantation devraient être recrutés dans cet essai, dont le critère d'évaluation principal est la survie du patient 180 jours après l'implantation ou une transplantation cardiaque réussie dans les 180 jours suivant l'implantation.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +5.64%