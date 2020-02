Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : éligible au programme Forfait Innovation Cercle Finance • 18/02/2020 à 08:01









(CercleFinance.com) - Carmat annonce que la Haute Autorité de Santé (HAS) a jugé son coeur artificiel total éligible, avec observations, pour l'initiation d'une étude clinique en France dans le cadre du programme Forfait Innovation. Ce programme facilite l'accès rapide des patients à des technologies innovantes en phase précoce de développement clinique. Selon la HAS, le coeur Carmat est susceptible d'apporter un bénéfice clinique important répondant à un besoin médical insuffisamment satisfait. Carmat a soumis une étude prospective multicentrique non randomisée qui vise à évaluer le taux de survie avec le dispositif à 180 jours après l'implantation sans accident vasculaire cérébral invalidant ou la conduite vers une transplantation cardiaque réussie.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris 0.00%