Carmat: des progrès dans l'étude clinique en cours

(CercleFinance.com) - Après avoir lourdement chuté la semaine dernière dans le sillage de la publication de ses résultats annuels, Carmat rebondit lundi matin à la Bourse de Paris après avoir rapporté un certain nombre de progrès dans son étude clinique en cours.



La société de technologie médicale dit ainsi avoir franchi le cap des 20 patients implantés avec son coeur artificiel dans le cadre de l'étude, ce qui représente dores et déjà 38% des 52 inclusions prévues au total.



'De plus, les résultats intermédiaires de l'étude sont meilleurs qu'attendu, alors que nous traitons des patients de plus en plus malades', souligne Stéphane Piat, le directeur général de l'entreprise.



L'étude, baptisée 'Eficas' et qui se déroule exclusivement en France, dans 10 hôpitaux, devrait être finalisée comme prévu dans le courant du premier semestre 2025, avec l'objectif d'une autorisation de commercialisation aux Etats-Unis à horizon 2027.



Dans ce contexte, Carmat indique réitérer sa prévision de chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions d'euros pour 2024, mais avec un horizon financier qui se limite pour l'instant à fin mai 2024.



Dans un communiqué, le groupe - qui estime son besoin de financement à 12 mois à environ 45 millions d'euros - dit travailler 'très activement' sur un renforcement de ses fonds propres avec la participation, d'ores et déjà confirmée, de certains de ses actionnaires de référence.



Suite à ce point de marché, le titre Carmat grimpait de plus de 12% lundi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



L'action avait décroché de 20% la semaine passée après l'annonce d'un chiffre d'affaires annuel 2023 de 2,8 millions d'euros, alors que le consensus visait quatre millions d'euros.



Pour mémoire, l'entreprise s'était donné en début d'exercice un objectif de dix millions d'euros de C.A.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris +22.31%