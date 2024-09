Carmat, Dékuple, Stellantis...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Acheter-Louer.fr

Le spécialiste des solutions de marketing digital, du data et de l'imagerie 2D-3D dans l'immobilier et l'habitat précisera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Carmat

Carmat annonce la réalisation à 100% de son augmentation de capital d'un montant brut de 10,3 millions d'euros. Le produit net de l'opération permettra à la société de renforcer ses capitaux propres et de financer son besoin en fonds de roulement à court terme, jusqu'à début 2025, et tout particulièrement la poursuite du développement de sa production et de ses ventes, ainsi que de son essai clinique Eficas en France.

Dékuple

Dékuple, spécialiste du data marketing, a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressortent un résultat net part du groupe de 5,5 millions d'euros, en croissance de 10,4% et un Ebitda retraité de 12,4 millions d'euros, en progression de 15,4%. La marge brute s'établit à 83,5 millions d'euros en amélioration de 5,8%. Le chiffre d'affaires ressort à 104,6 millions d'euros, en hausse de 8,8% comparé à l'an dernier à la même période.

Equasens

Equasens a dévoilé des résultats en nette baisse au premier semestre en raison d'une " conjoncture économique dégradée " et du " maintien des efforts d'investissement ". Le résultat net part du groupe a chuté de 21,8% à 17,2 millions d'euros et le résultat opérationnel courant de 24,1% à 20,9 millions d'euros. Déjà connu, le chiffre d'affaires du groupe spécialiste des solutions logicielles en santé a atteint 108 millions d'euros, en retrait de 4,1% et de 5,7% à périmètre comparable.

GTT

GTT Strategic Ventures, le fonds d'investissement du groupe GTT, annonce sa participation dans un tour de financement destiné à soutenir Bluefins, une startup innovante dans le domaine des systèmes de propulsion des navires. Cet investissement est réalisé aux côtés de BNP Paribas Développement, Breizh Up (un fonds régional géré par UI Investissement) et les actionnaires historiques1 de Bluefins, dont l'Ifremer.

Kaufman et Broad

Le promoteur immobilier livrera ses résultats du troisième trimestre.

Lacroix

Le spécialiste des équipements et des technologies connectés précisera ses résultats du premier semestre.

McPhy Energy

Le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge) communiquera ses résultats du premier semestre.

Metabolic Explorer

Le spécialiste de la fermentation industrielle permettant la fabrication d'ingrédients d'origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères divulguera ses résultats du premier semestre.

NFL Biosciences

NFL Biosciences annonce qu'au 30 juin 2024, ses capitaux propres s'élevaient à 2,3 millions d'euros et sa trésorerie disponible à 3,5 millions d'euros. Cette biotech montpelliéraine qui développe des candidats médicaments botaniques pour le traitement des addictions annonce un horizon de trésorerie jusqu'au 3ème trimestre 2025. La perte nette a été limitée à 0,73 million d'euros contre 2,11 millions l'an dernier. NFL Biosciences "est toujours en phase d'essais cliniques et n'a donc pas réalisé de chiffre d'affaires sur les trois exercices écoulés".

Neolife

La société spécialiste des éco-matériaux issus des technologies vertes publiera ses résultats du premier semestre.

Riber

Riber, spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs, annonce la vente d'une plateforme MBE 412 cluster entièrement automatisé en Finlande. Basée à Tampere, Vexlum, fournisseur de dispositifs laser avancés pour les applications de technologie quantique, a commandé un système MBE 412 cluster pour établir une ligne pilote destinée à la croissance de dispositifs optiques couvrant le spectre visible et le proche infrarouge. Cette nouvelle commande sera livrée en 2025.

Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne annoncera ses résultats du premier semestre.

Syensqo

Syensqo annonce que son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme de rachat d'actions visant à restituer jusqu'à 300 millions d'euros aux actionnaires, en s'appuyant sur la position financière solide de la société et son engagement à créer de la valeur pour les actionnaires, tout en conservant une notation de crédit solide dite “investment grade”. L'objectif du programme est d'améliorer la structure du capital et l'efficacité de Syensqo, en annulant toutes les actions rachetées dans le cadre du programme et en réduisant ainsi le capital social émis de la société.

Stellantis

Après Wolkswagen, c'est au tour de Stellantis de revoir ses prévisions financières annuelles à la baisse. Le constructeur automobile a indiqué devoir "prendre en compte la décision d'amplifier significativement les actions entreprises pour corriger les problèmes de performance en Amérique du Nord" .Le groupe anticipe désormais une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7,0% pour l'exercice 2024, alors que Stellantis visait une marge opérationnelle courante "à deux chiffres".

Vivendi

Vivendi a annoncé avoir conclu des accords de financement lui permettant de couvrir les éventuels besoins de remboursement de sa dette obligataire. Le groupe de médias devrait procéder à ce remboursement dans l'hypothèse où le projet de scission du groupe, dont l'étude de faisabilité a été annoncée le 13 décembre dernier, serait poursuivi puis approuvé à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Xilam Animation

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation diffusera ses résultats du premier semestre.