CARMAT confirme la commercialisation de son coeur au deuxième trimestre 2021

(AOF) - Carmat a présenté ce matin le plan de développement commercial pour son cœur artificiel total. Ce dernier, qui a été baptisé Aeson, évoluera sur un marché potentiel dans l'indication « pont à la transplantation » est estimé à plus de 2 000 patients par an en Europe. La société prépare un lancement commercial pour le deuxième trimestre 2021, avec un ciblage initial de l'Allemagne et de la France. Ces deux pays représentent ensemble 55% du marché des dispositifs d'assistance circulatoire mécanique (MCS) dans l'Union européenne.

Carmat confirme que ses ressources disponibles lui permettent de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2021. L'entreprise étudie différentes options pour financer son développement futur.

