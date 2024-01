Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 08:56









(CercleFinance.com) - Carmat annonce la réalisation de son augmentation de capital avec suppression du DPS des actionnaires par voie d'offre au public, pour un montant total brut de 16,5 millions d'euros, incluant l'exercice partiel de l'option de surallocation pour 1,5 million.



La société de technologies médicales prévoit d'utiliser ces fonds pour renforcer ses capitaux propres et financer son BFR à court terme, et en particulier poursuivre le développement de sa production et de ses ventes, ainsi que son essai clinique EFICAS en France.



Après l'offre, le besoin de financement de Carmat à horizon de 12 mois est d'environ 50 millions d'euros (avec un horizon financier à fin février 2024), pouvant être réduit à 35 millions (avec un horizon financier à mi-mai 2024) en cas d'accord définitif avec la BEI.





Valeurs associées CARMAT Euronext Paris -6.63%