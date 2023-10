Carmat: augmentation de capital de 7 ME information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:23

(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant total de 7 millions d'euros souscrite dans sa grande majorité par plusieurs de ses actionnaires financiers historiques.



Les actionnaires existants Lohas SARL, Santé Holdings SRL et Therabel Invest SàRL, détenant respectivement 8,3%, 8% et 2,4% du capital, ont souscrit à l'Augmentation de Capital respectivement pour un montant de 3,75 millions d'euros, 2,5 millions d'euros, et 500 000 euros. Monsieur Olivier Revol a par ailleurs participé à hauteur de 250 000 euros.



Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, déclare : ' Alors que l'amorce de la dynamique des ventes d'Aeson® se confirme ces dernières semaines, je suis très heureux de la marque de confiance de trois de nos actionnaires historiques (Lohas, Santé Holdings et Therabel Invest) dans notre projet. Leur soutien financier va nous permettre de poursuivre, au cours des prochains mois, le déploiement de notre plan stratégique, et tout particulièrement de soutenir l'accélération de nos ventes et de notre étude clinique EFICAS en France '.



' Nous sommes confiants dans la robustesse et la sécurité de notre coeur artificiel, et dans son fort potentiel, et résolus à mener Carmat sur la voie du succès commercial et de la rentabilité, avec le soutien de nos équipes, de nos actionnaires et de nos partenaires, dans l'intérêt des patients atteints d'insuffisance cardiaque biventriculaire avancée. '