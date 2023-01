Carmat anticipe l’atteinte de son seuil de rentabilité en 2027

(AOF) - La reprise graduelle des implantations du cœur artificiel Aeson depuis novembre 2022 permet à Carmat de viser un chiffre d’affaires de 10 à 13 millions d’euros en 2023 : la société pense atteindre son seuil de rentabilité en 2027. Carmat poursuit très activement la formation de nouveaux hôpitaux, avec un objectif de 30 centres opérationnels en Europe, majoritairement en Allemagne et en Italie, d’ici la fin de l’année 2023.

En France, Aeson sera mis à disposition des patients par le biais de l'étude Eficas, qui a démarré en décembre dernier, dans 6 centres : le CHRU de Lille, l'AP-HP GHU Pitié Salpêtrière et l'Hôpital Européen Georges Pompidou à Paris, le CHU de Rennes, le CHU de Strasbourg, et les Hospices Civils de Lyon. L'objectif est de finaliser l'étude en 2025. Selon Carmat, la montée en cadence de la production sera progressive et devrait permettre la production de plus de 100 cœurs artificiels en 2023.

Bénéficiant d'une demande soutenue pour Aeson en Europe, et de son lancement commercial aux Etats-Unis, anticipé en 2026, Carmat a prévud'atteindre une capacité de production de 500 prothèses en 2024 et 1 000 prothèses à l'horizon 2027.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.