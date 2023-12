Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: amélioration logicielle pour le coeur artificiel information fournie par Cercle Finance • 28/12/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Carmat annonce ce soir une amélioration logicielle permettant de renforcer 'de manière significative' le profil de sécurité de son coeur artificiel Aeson.



Ainsi, le logiciel de la prothèse sera désormais capable de détecter en temps réel les signaux d'éventuels défauts de fonctionnement d'Aeson.



Il adaptera alors immédiatement le pilotage de la prothèse pour que ses performances ne soient pas affectées, et que le support du patient ne soit pas impacté.



Ces changements seront d'abord déployés sur tous les coeurs actuellement implantés chez des patients, dans le cadre d'une mise à jour logicielle avant d'être intégrés dans le processus de production des coeurs Aeson, après obtention des autorisations règlementaires appropriées.







