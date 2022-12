Carmat : Alexandre Conroy nommé Président du Conseil d’administration

(AOF) - Carmat a annoncé la cooptation d’Alexandre Conroy au Conseil d’administration en remplacement de Jean-Pierre Garnier, Président du Conseil d’administration démissionnaire pour raisons personnelles, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, et sa nomination en qualité de Président du Conseil. Diplômé d’HEC Paris, Alexandre Conroy a fait ses débuts au sein de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies. Il a ensuite fait l’essentiel de sa carrière au sein de Becton Dickinson & Co, groupe spécialisé dans les dispositifs médicaux, le diagnostic et les sciences de la vie.

Au cours de ses 31 années au sein de cette organisation, il a notamment occupé les postes de Président de l'unité Pharmaceutical Systems, Président des régions Amériques et EMEA et Président de l'unité Medication Delivery Solutions dans des contextes de croissance, de redressement et d'intégration d'acquisitions.

De 2019 à 2022, Alexandre Conroy a dirigé les opérations industrielles mondiales du groupe dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et de ses impacts sur les chaînes d'approvisionnement.

