Carmat: accord final avec les créanciers

(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé vendredi soir un accord final avec l'ensemble de ses créanciers financiers sur de nouvelles modalités de remboursement de ses prêts bancaires, accord faisant suite aux accords de principe conditionnés annoncés les 12 janvier et 22 février derniers.



L'accord final porte sur l'ensemble des emprunts bancaires, incluant l'emprunt d'un montant en principal de 30 millions d'euros contracté auprès de la BEI et les deux PGE d'un montant en principal de cinq millions chacun, contractés auprès de BNP Paribas et Bpifrance.



Compte tenu de cet accord et de sa situation de trésorerie, la société conceptrice du coeur artificiel peut financer ses activités, selon son 'business plan' actuel, jusque mi-mai 2024, et estime son besoin de financement sur les 12 prochains mois à environ 35 millions.



Carmat ajoute 'continuer à travailler très activement sur d'autres initiatives pour renforcer à court-terme ses fonds propres et alléger ses contraintes de trésorerie, et ainsi être en mesure de poursuivre ses activités au-delà de mi-mai 2024'.





