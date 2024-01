Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: accord de principe conditionné avec la BEI information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Carmat annonce un accord de principe conditionné avec la BEI sur les modalités de remboursement du prêt contracté en décembre 2018 auprès de cette dernière, pour en repousser l'échéance et limiter les flux de trésorerie associés à son remboursement.



Sa mise en oeuvre permettrait un report de l'échéance de la première tranche du prêt d'un montant, en principal et intérêts, d'environ 15 millions d'euros au 31 juillet 2026, et de celles des deux autres tranches, respectivement à août 2027 et octobre 2028.



En outre, une équitization de l'emprunt permettrait de limiter son remboursement en numéraire et ainsi d'optimiser la trésorerie de Carmat. La signature des accords définitifs pourrait intervenir d'ici à la fin du premier trimestre 2024.





