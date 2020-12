Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carmat : a reçu le marquage CE Cercle Finance • 23/12/2020 à 11:41









(CercleFinance.com) - Carmat annonce aujourd'hui avoir reçu le marquage CE pour son coeur artificiel total. Le marquage CE a été accordé hier au système de coeur artificiel total de Carmat en tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (classes Intermacs 1-4) qui ne peuvent pas bénéficier d'une thérapie médicale maximale ou d'un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) et qui sont susceptibles de bénéficier d'une transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant l'implantation. Le marquage CE permet à la société de commercialiser son système de coeur artificiel total dans tous les pays qui reconnaissent cette certification, y compris tous les pays de l'Union Européenne.

Valeurs associées CARMAT Euronext Paris 0.00%