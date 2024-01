Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carmat: a franchi le cap des 50 implantations information fournie par Cercle Finance • 15/01/2024 à 08:21









(CercleFinance.com) - Carmat annonce avoir franchi le cap des 50 implantations de son coeur artificiel total et fait le point sur ses réalisations et perspectives. 41 hôpitaux dans 12 pays sont formés aux implantations, dont 33 pour une activité commerciale.



La société a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 ME en 2023, marqué par une nette accélération des ventes au quatrième trimestre avec 11 implantations sur les 17 réalisées dans l'année. Elle vise un chiffre d'affaires de 14 à 20 ME.



Carmat va lancer à très court terme une augmentation de capital pour étendre l'horizon financier au-delà de fin janvier 2024 et financer partiellement les besoins de la Société à 12 mois, estimés au minimum à 50 ME



Stéphane Piat, Directeur général de Carmat, déclare : ' C'Ce cap constitue un succès important et témoigne également d'une reconnaissance de notre thérapie par de grands noms de la cardiologie '.



' L'ensemble de ces avancées constitue un socle solide, pour un déploiement commercial d'envergure, permettant à Carmat de réaliser son objectif ultime d'apporter aux patients en attente d'un coeur humain, une solution thérapeutique et un confort de vie. Nous abordons 2024 avec confiance et une grande détermination à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. '





