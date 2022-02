Carmat a creusé ses pertes en 2021

(AOF) - Carmat a accusé en 2021 une perte nette de 61,9 millions d'euros, contre 37 millions en 2020. La medtech a été pénalisée par une charge non récurrente de 8,1 millions, liée à des problèmes qualité ayant impacté certaines de ses prothèses, qui ont conduit la société à suspendre volontairement à titre temporaire les implantations de son cœur artificiel Aeson le 2 décembre 2021. Cet impact recouvre pour l’essentiel des dépréciations de stocks. Les comptes de Carmat ont également été affectés par une hausse des dépenses d'exploitation pour préparer le lancement commercial d'Aeson.

Le chiffres d'affaires de l'exercice 2021 s'élève à 2,2 millions d'euros. Il correspond à la vente de 10 systèmes Aeson dont 7 à titre commercial, en Allemagne et en Italie, et 3 dans le cadre de l'étude EFS aux Etats-Unis.

Les ressources financières immédiatement disponibles, constituées de la trésorerie de 39,2 millions d'euros et du Crédit d'Impôt Recherche de 1,9 million, devraient permettre à Carmat de financer ses activités, selon son business plan actuel, jusqu'au mois de juillet 2022, et ceci sans financement complémentaire.

La société dispose par ailleurs de la possibilité d'utiliser le solde de la ligne de financement en fonds propres (soit 13,3 millions d'euros au 31 décembre 2021) mise en place avec Kepler Cheuvreux, valable jusqu'au 27 mars 2022.

L'utilisation intégrale de ce solde prolongerait l'horizon de financement de Carmat jusqu'au mois de septembre 2022. Il n'est toutefois pas certain que ce solde puisse être intégralement utilisé avant le terme de cette ligne de financement.

Le groupe explore activement différentes options de financement, de manière à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de juillet 2022.

