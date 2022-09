Carmat: 47,4ME de trésorerie pour financer la sortie d'Aeson information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 09:43

(CercleFinance.com) - En raison de la suspension temporaire des implantations de son coeur artificiel Aeson, CARMAT n'a enregistré aucun chiffre d'affaires au cours du 1ersemestre 2022.



La société s'est attachée à maîtriser ses dépenses, de sorte que la perte d'exploitation du 1ersemestre 2022 s'élève à 25,1 ME. Après prise en compte du résultat financier (-1,9 ME) et du crédit d'impôt recherche (+E0,9 ME), la perte nette du 1ersemestre s'élève à 26,0 ME.



La trésorerie de la société au 30 juin 2022 s'établit à 47,4 ME, contre 39,2 ME au 31 décembre 2021. Son augmentation de 8,2 ME au cours du 1ersemestre 2022 s'explique par une variation de flux de +8,2% dont, en avril une levée de fonds d'un montant de 40,5 ME.



Les ressources dont dispose CARMAT devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à l'horizon de mars 2023. La société a confiance dans le fait d'obtenir les ressources nécessaires à la poursuite de son développement et de la commercialisation d'Aeson.



La société attend une reprise des implantations en octobre 2022, après obtention du feu vert des autorités.



' Nous avons concentré nos efforts sur notre objectif de redémarrage des implantations du coeur Aeson. Nous avons pu redémarrer la production fin mars après avoir mis en oeuvre les changements nécessaires dans notre chaine de production', souligne Stéphane Piat, directeur général de Carmat.